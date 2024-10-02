Игроки в недоумении: X Empire (Musk Empire) меняет условия аирдропа

Лошадей на переправе не меняют? Авторы X Empire думают иначе. Казалось, вчера прозвучали окончательные критерии аирдропа — и вот теперь создатели решили удивить фанатов новыми условиями.

Какие нововведения ждут тапальщиков, пока не раскрывается. Разработчики обещают поделиться подробностями уже сегодня. Возможно, они решили пересмотреть долю токенов, которую получат простые игроки. Скоро узнаем, что это новость принесет фанатам — радость или огорчение.