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Сегодня, 14:55

Игроки в недоумении: X Empire (Musk Empire) меняет условия аирдропа

Евгения Воскресенская
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Лошадей на переправе не меняют? Авторы X Empire думают иначе. Казалось, вчера прозвучали окончательные критерии аирдропа — и вот теперь создатели решили удивить фанатов новыми условиями.

Обложка. Выяснилось, какая часть токенов X Empire (Musk Empire) достанется игрокам

Какие нововведения ждут тапальщиков, пока не раскрывается. Разработчики обещают поделиться подробностями уже сегодня. Возможно, они решили пересмотреть долю токенов, которую получат простые игроки. Скоро узнаем, что это новость принесет фанатам — радость или огорчение.

Источник: TG-канал X Empire Community
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