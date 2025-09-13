В сеть утекли подробности о PlayStation 6. У консоли будет производительность на уровне RTX 5090

В сеть утекла предполагаемая информация о технических характеристиках следующей игровой консоли от Sony — PlayStation 6. Согласно данным инсайдеров, аппаратная начинка устройства будет радикально превосходить не только текущее, но и готовящееся к выходу поколение.

Если верить утечке, основой PS6 станет кастомный системный чип AMD под кодовым названием «Orion», созданный по 3-нм техпроцессу. Его архитектура будет включать до 8 ядер Zen 6 и графическое решение на 54 вычислительных единицах RDNA 5 с серьёзными улучшениями в области искусственного интеллекта и трассировки лучей. Ожидаемая вычислительная мощность может достигать 40 Тфлопс, что более чем в 2.5 раза выше, чем у анонсированной PS5 Pro.