Hamster Kombat запретят? В России могут взяться за оборот и рекламу криптовалют

В Госдуме планируют запретить оборот и рекламу криптовалют.

Сообщается, что комитет по финансовому рынку вводит запрет на организацию обращения цифровой валюты в России, хотя относительно недавно одобрил законопроект о легализации майнинга.

Если закон примут, то биржи и обменники обязуют получать специальное разрешение на свою деятельность от уполномоченного правительством госоргана. Любая реклама криптовалюты в любом случае будет запрещена.

Итоговое голосование по вопросу крипто-рынка в России состоится 23 июля.