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Сегодня, 22:40

Авторы Hamster Kombat намекнули, кто не получит денег

Михаил Иванов
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Hamster Kombat.
Фото medium.com

Листинг в Hamster Kombat произойдет 26 сентября тогда игроки точно узнают, сколько денег получат за первый сезон. Правда, допустят до листинга не всех.

Если вы частенько пользовались генератором ключей, то рискуете остаться без ничего. В частности, к AirDrop не допустят тех игроков, которые получили достижение «Читерить плохо».

Такое предупреждение находится в разделе AirDrop.

После окончания первого сезона разработчики прислали таким игрокам предупреждение: «Вы были замечены за читингом в этом сезоне. В следующем сезоне играйте честно, тогда вы сможете поучаствовать в AirDrop».

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