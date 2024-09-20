Авторы Hamster Kombat намекнули, кто не получит денег

Листинг в Hamster Kombat произойдет 26 сентября — тогда игроки точно узнают, сколько денег получат за первый сезон. Правда, допустят до листинга не всех.

Если вы частенько пользовались генератором ключей, то рискуете остаться без ничего. В частности, к AirDrop не допустят тех игроков, которые получили достижение «Читерить — плохо».

Такое предупреждение находится в разделе AirDrop.

После окончания первого сезона разработчики прислали таким игрокам предупреждение: «Вы были замечены за читингом в этом сезоне. В следующем сезоне играйте честно, тогда вы сможете поучаствовать в AirDrop».