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Готовят к блокировке Google? Депутат призвал отказаться от почты Gmail

Евгения Воскресенская
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Фото Антон Немкин, соцсети

Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал россиян отвязать все важные аккаунты от почты Google. Депутат отметил, что компания «давно не заботится о своих пользователях» — конфиденциальные данные могут легко попасть в чужие руки.

Обложка. «Госуслуги» потребовали у пользователей отказаться от почты Google

«Как мы помним, Google уже ограничил использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — подчеркнул Немкин. Депутат посоветовал россиянам переходить на отечественные аналоги — так будет проще защитить свои данные.

Источник: Газета.Ru
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