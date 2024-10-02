Google начал скрывать Rutube в своем магазине приложений

Приложение Rutube пропало из Google Play — теперь в поиске находятся только «Rutube детям» и «Студия Rutube». В пресс-службе российского видеохостинга пояснили, что виной всему Google: компания блокирует Rutube в своем магазине приложений, причем не только на территории России.

Счастливым исключением стали США, где доступ к Rutube пока не ограничили. В начале августа подобная судьба уже постигла российское приложение в AppStore.