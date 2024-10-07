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Сегодня, 21:05

Когда состоится анонс видеокарт GeForce RTX 50 от NVIDIA? Ждать осталось меньше четырех месяцев

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилась возможная дата официального анонса следующего поколение видеокарт NVIDIA. С 7 по 10 января в Лас Вегасе будет проходить международная выставка технологий CES 2025 — и у NVIDIA на ней будет отдельное место.

Обложка. RTX 5090 будет обладать «чудовищной» мощностью

Более того, глава компании Дженсен Хуанг выступит с речью уже 6 января. Ожидается, что на выставке представят видеокарты RTX 5090 и 5080, вскоре после чего они могут поступить в магазины.

Источник: Videocardz
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