Франция думает, что делать с Дуровым? Арест бизнесмена опять продлили

Павел Дуров проведет под стражей еще 48 часов — ранее он был арестован французскими властями в аэропорту Ле-Бурже.

По слухам, основателя Telegram подозревают в мошенничестве, наркоторговле, преступлениях против детей и даже терроризме.

Официальных обвинений пока что выдвинуто не было. Российское посольство во Франции пытается получить доступ к основателю Telegram, однако французские власти предпочитают уклоняться от этой темы.

По местным законам задержание не должно длиться более 96 часов — это значит, что скоро суд должен будет выдвинуть обвинения либо выпустить Дурова.