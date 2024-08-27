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Сегодня, 19:55

Франция думает, что делать с Дуровым? Арест бизнесмена опять продлили

Евгения Воскресенская
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Фото Павел Дуров, ВКонтакте

Павел Дуров проведет под стражей еще 48 часов — ранее он был арестован французскими властями в аэропорту Ле-Бурже.

По слухам, основателя Telegram подозревают в мошенничестве, наркоторговле, преступлениях против детей и даже терроризме.

Официальных обвинений пока что выдвинуто не было. Российское посольство во Франции пытается получить доступ к основателю Telegram, однако французские власти предпочитают уклоняться от этой темы.

Павел Дуров, Telegram. Что будет с Telegram без Павла Дурова

По местным законам задержание не должно длиться более 96 часов — это значит, что скоро суд должен будет выдвинуть обвинения либо выпустить Дурова.

Источник: ТАСС
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