«Флибуста» закрывается, так как ее создатель сообщил, что скоро умрет
Для «Флибусты» настали трудные времена — у ее создателя обнаружили рак мозга. Вчера на сайте онлайн-библиотеки появился невеселый пост, из которого и стало известно о болезни создателя.
«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — мрачно, но не без доли иронии сообщает автор проекта.
Серверы оплачены всего на несколько недель вперед — что ждет проект дальше, пока неизвестно. Вероятно, без поддержки основателя он просто закроется.
Источник: РБК
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