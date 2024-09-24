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Сегодня, 14:55

«Флибуста» закрывается, так как ее создатель сообщил, что скоро умрет

Евгения Воскресенская
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Для «Флибусты» настали трудные времена — у ее создателя обнаружили рак мозга. Вчера на сайте онлайн-библиотеки появился невеселый пост, из которого и стало известно о болезни создателя.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — мрачно, но не без доли иронии сообщает автор проекта.

Серверы оплачены всего на несколько недель вперед — что ждет проект дальше, пока неизвестно. Вероятно, без поддержки основателя он просто закроется.

Источник: РБК
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