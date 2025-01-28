Xbox и PlayStation запретят ввозить в Россию? Объявлены новые санкции

В Европейском Союзе планируют запретить импорт игровых консолей вроде Xbox и PlayStation в Россию. Эти ограничения войдут в очередной пакет санкций, который предположительно объявят 22 февраля. В качестве причины запрета указано абсурдное «использование приставок для управления беспилотниками».

К счастью, новые санкции не должны повлиять на отечественный рынок — как замечают эксперты, в странах ЕС не производятся игровые консоли, и даже параллельный импорт в Россию проходит не через территории этого образования.