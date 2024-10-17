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Сегодня, 14:07

Ищем аналоги: Speedtest планируют запретить в России

Евгения Воскресенская
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Похоже, в скором времени россиянам придется смириться еще с одной потерей. Популярный американский сервис для измерения скорости интернета Speedtest могут запретить в России.

Угроза блокировки вполне реальна: в Госдуме РФ и ФСБ уже поддержали эту инициативу. Причина такого решения вполне прозаична — данные о сетях связи могут попасть в руки американских спецслужб, с которыми предположительно сотрудничает компания, владеющая Speedtest. Все это может привести к плачевным последствиям, например кибератакам.

Обложка. Популярный аналог Discord заблокировали для россиян

Специалисты считают, что самым безопасным решением был бы отказ от иностранных измерителей скорости и переход на российские аналоги.

Источник: Известия
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