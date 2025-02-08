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8 февраля 2025, 13:45

Два друга обманули маркетплейс и украли топовую видеокарту

Евгения Воскресенская
Фото Freepik

Два геймера из культурной столицы решили заполучить топовую видеокарту NVIDIA GeForce. Но платить за нее не хотелось, поэтому петербуржцы придумали хитрый план — чтобы его реализовать, они отправились в Пермь.

Один из них устроился на день в пермский ПВЗ. Другой пришел за видеокартой под видом покупателя, но в раздевалке спрятал ее у себя. За пустую упаковку пришлось расплачиваться владельцу ПВЗ.

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Вернувшись в Петербург, два Клайда местного разлива не смогли удержать язык за зубами и похвастались удачной «покупкой». Узнав об этом, собственник ПВЗ написал на них заявление в полицию — сейчас молодых людей разыскивают.

Источник: rifey.ru
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