Два друга обманули маркетплейс и украли топовую видеокарту

Два геймера из культурной столицы решили заполучить топовую видеокарту NVIDIA GeForce. Но платить за нее не хотелось, поэтому петербуржцы придумали хитрый план — чтобы его реализовать, они отправились в Пермь.

Один из них устроился на день в пермский ПВЗ. Другой пришел за видеокартой под видом покупателя, но в раздевалке спрятал ее у себя. За пустую упаковку пришлось расплачиваться владельцу ПВЗ.

Вернувшись в Петербург, два Клайда местного разлива не смогли удержать язык за зубами и похвастались удачной «покупкой». Узнав об этом, собственник ПВЗ написал на них заявление в полицию — сейчас молодых людей разыскивают.