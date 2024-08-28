Дурову назначили залог в размере пяти миллионов евро

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Предпринимателю запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

24 августа 39-летний Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Сообщалось, что миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

В среду, 28 августа, в Интернете стала распространяться информация о том, что Дурова отпустили в Париже прямо в зале суда, однако она оказалась фейком.