Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 22:56

Дурову назначили залог в размере пяти миллионов евро

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Дуров.
Фото Global Look Press

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Предпринимателю запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

24 августа 39-летний Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Сообщалось, что миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

В среду, 28 августа, в Интернете стала распространяться информация о том, что Дурова отпустили в Париже прямо в зале суда, однако она оказалась фейком.

Источник: https://ria.ru/20240828/durov-1969082178.html
1
2
Читайте также
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Мирра Андреева стартовала с победы на US Open
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Миллиарды для Кузи, пятикратное понижение Грицюка и Ротенберг-обвинитель. Что происходит со СКА в межсезонье
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Информация об освобождении Дурова оказалась фейком
Новости
RSS RSS
Все новости