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Сегодня, 17:00

DOGS снова доступна для вывода — придется платить комиссию

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Мем-проект DOGS не так давно порадовал своих пользователей весомыми наградами в криптовалюте — можно было без особенного труда получить токены стоимостью в несколько тысяч рублей.

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Правда, с тех пор курс несколько упал, да и вывод монет из приложения перестал быть доступным для опоздавших. Но теперь разработчики снова открыли возможность вывода на криптокошельки. Пользователи могут выбирать, вывести ли своих «собак» в течении трех суток с комиссией 1,75% от суммы, или же вовсе без комиссии, но с ожиданием до трех недель.

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