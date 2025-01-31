DNS продает GeForce RTX 5080 за 170 тысяч рублей

Сеть магазинов DNS открыла продажу GeForce RTX 5080. Впрочем, «сезон охоты» на видеокарту был объявлен еще вчера, когда она впервые появилась на российских маркетплейсах.

Однако ценник в DNS выглядит куда более привлекательно — стоимость GeForce RTX 5080 начинается от 169 999 тысяч рублей. Это на несколько десятков тысяч рублей меньше, чем на том же «Озоне» или «Яндекс.Маркете». Желающим обновить свою видеокарту стоит поторопиться: новинку могут раскупить в любой момент.