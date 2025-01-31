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Сегодня, 13:50

DNS продает GeForce RTX 5080 за 170 тысяч рублей

Евгения Воскресенская
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Фото IGN

Сеть магазинов DNS открыла продажу GeForce RTX 5080. Впрочем, «сезон охоты» на видеокарту был объявлен еще вчера, когда она впервые появилась на российских маркетплейсах.

GeForce RTX 5080. В России начались продажи видеокарты GeForce RTX 5080 — цена совсем не радует

Однако ценник в DNS выглядит куда более привлекательно — стоимость GeForce RTX 5080 начинается от 169 999 тысяч рублей. Это на несколько десятков тысяч рублей меньше, чем на том же «Озоне» или «Яндекс.Маркете». Желающим обновить свою видеокарту стоит поторопиться: новинку могут раскупить в любой момент.

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