Для видеокарты GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт

Будет греть, как печка: пользователи выяснили, какой блок питания потребуется для того, чтобы «прокормить» ПК с видеокартой GeForce RTX 5090. Вышло как минимум 1200 Вт: 575 Вт на саму видеокарту и почти столько же на другие элементы системы.

Так что RTX 5090, которую должны анонсировать совсем скоро, получится прожорливой во всех смыслах — теперь о бюджетных блоках питания можно забыть. Тем временем пользователи в Сети уже прикидывают, какие счета за электроэнергию их ждут.