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Сегодня, 19:32

Для видеокарты GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Будет греть, как печка: пользователи выяснили, какой блок питания потребуется для того, чтобы «прокормить» ПК с видеокартой GeForce RTX 5090. Вышло как минимум 1200 Вт: 575 Вт на саму видеокарту и почти столько же на другие элементы системы.

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Так что RTX 5090, которую должны анонсировать совсем скоро, получится прожорливой во всех смыслах — теперь о бюджетных блоках питания можно забыть. Тем временем пользователи в Сети уже прикидывают, какие счета за электроэнергию их ждут.

Характеристики видеокарт NVIDIA нового поколения.
Источник: TG-канал Игры и Патчи
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