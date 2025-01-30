Дешевле не будет? Раскрыта новая цена iPhone 16 Pro Max в России

Хорошие новости для тех, кто ждал подходящего момента, чтобы приобрести iPhone 16 Pro Max. Если перед Новым годом флагман можно было заполучить по цене 130-140 тысяч рублей, то теперь его стоимость упала еще ниже.

Сейчас у розничных продавцов iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ стоит от 119 тыс. рублей, а на отечественных маркетплейсах — от 125 тыс. рублей, сообщает источник Hi-Tech Mail. Напомним, что на старте продаж цена новой модели приближалась к 200 тысячам.