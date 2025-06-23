CyberPRO
23 июня, 14:32

Colorful Smart 900 AI выйдет на мировой рынок — это мощный мини-PC

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Внешний вид Colorful Smart 900 AI.
Фото ColorFul

Новый ПК представила китайская компания ColorFul, которая известна пользователям по выпуску видеокарт.

Гаджет получил 16-ядерный процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395, встроенную видеокарту Radeon 8060S (40 вычислительных блоков RDNA 3.5) и оперативную память LPDDR5X-8000.

Компьютер поддерживает связь Wi-Fi 7 и получила порт Ethernet 2,5 Гбит. Также в наличии несколько USB, включая USB 4.0. Официальная цена от компании на данный момент не известна.

