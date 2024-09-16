Что нового в iOS 18? Вышло долгожданное обновление для iPhone

Состоялся релиз iOS 18 — разбираемся, чем фанатов Apple порадует долгожданное обновление. В опубликованном компанией документе, который посвящен новой версии операционной системы, числится целых 250 нововведений. Среди этих нововведений можно увидеть обновление иконок — теперь их можно размещать в любом порядке и даже красить в другой цвет.

В обновлении также появится возможность редактировать фотографии с помощью нейросетей и управлять смартфоном напрямую с Mac. Добавились и функции, направленные на защиту конфиденциальности — можно будет скрыть любое приложение. Ну или заблокировать его при помощи Face ID или Touch ID. Кроме того, в заметках появится встроенный калькулятор.

iOS 18 порадует фанатов функцией управления взглядом. Искусственный интеллект будет анализировать движение глаз пользователя с помощью фронтальной камеры — чтобы он считал ваше намерение, потребуется задержать взгляд на объекте 2-3 секунды. Для обновления нужно около 4 Гб памяти.