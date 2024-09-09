Что нового появилось в iPhone 16

Apple показала iPhone 16 и iPhone 16 Plus — с экранами 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Обе модели будут оснащены защитными стеклами повышенной прочности.

Слухи оправдались — на устройстве все-таки появилась сенсорная кнопка.

Поменялась и «начинка» — новый шестиядерный процессор A18 на 30% обгоняет предыдущий A16, а встроенный в него пятиядерный видеочип мощнее старого поколения сразу на 40%. Теперь можно будет комфортно играть в игры — не только благодаря мощности, но и за счет продвинутой системы охлаждения.

Разумеется, было очень много сказано об искусственном интеллекте — iPhone 16 изначально создавался под Apple Intelligence.

В смартфоне появится множество новых функций — например, по редактированию текста, поиску нужных фото или редактированию изображений, о которых было известно и раньше. Кроме того, защищенность персональной информации владельцев айфонов станет выше.

Увы, часть этих функций не будет доступна в России или на русском языке. Управление камерой станет удобнее благодаря отдельному слайдеру — он называется Camera Control и позволяет настраивать настройки одним движением.

Широкоугольная.

Разрешение основной камеры составляет 48 мегапикселей. Разрешение широкоугольной камеры осталось прежним — 12 мегапикселей, и теперь на ней появился автофокус.

Основная.

Новые алгоритмы и улучшенная оптика позволят снимать не только более хорошие снимки, но и более качественные видео с очищенным звуком.