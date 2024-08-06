Блокировки YouTube не будет? Госдума опровергла слухи

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в соцсетях выложил пост о ситуации с YouTube в России. Депутат подчеркнул, что замедление в работе сервиса связаны с «деградацией кэширующего оборудования», а не действиями властей.

Горелкин поспешил утешить соотечественников: вопрос о принудительной блокировке видеохостинга на сегодняшний момент даже не рассматривается.