Блокировки продолжаются: названы следующие цели Роскомнадзора

Список неугодных Роскомнадзору сервисов продолжит пополняться. Ограничения могут затронуть не только Cloudflare, но и других провайдеров облачных и хостинг-услуг. Об этом написал депутат Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Запущен процесс выявления компаний, которые причастны к распространению на территории РФ деструктивного контента», — сообщил Горелкин. Следующими мишенями Роскомнадзора могут стать провайдеры Akamai и CDN77.

Ранее подведомственный РНК Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования порекомендовал владельцам сайтов отказаться от использования CDN-сервиса компании Cloudflare — он помогал обходить блокировки.