Так Android или iOS? Названы 10 самых популярных смартфонов в мире

1:0 в пользу айфона — ресурс Сounterpoint опубликовал рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2024 год. Так вот, «золото», «серебро» и «бронза» достались линейке iPhone 15.

Четвертое место занял смартфон на базе Android — им стал Samsung Galaxy A15 5G. А вот лидер 2023 года iPhone 14 опустился на восьмую строчку рейтинга.

Вообще, весь список представляет собой битву титанов Apple и Samsung, из которой айфону удалось выйти победителем, — как-никак, «яблочные» устройства заняли 6 позиций из 10-ти.