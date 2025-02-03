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Так Android или iOS? Названы 10 самых популярных смартфонов в мире

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

1:0 в пользу айфона — ресурс Сounterpoint опубликовал рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2024 год. Так вот, «золото», «серебро» и «бронза» достались линейке iPhone 15.

Четвертое место занял смартфон на базе Android — им стал Samsung Galaxy A15 5G. А вот лидер 2023 года iPhone 14 опустился на восьмую строчку рейтинга.

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Вообще, весь список представляет собой битву титанов Apple и Samsung, из которой айфону удалось выйти победителем, — как-никак, «яблочные» устройства заняли 6 позиций из 10-ти.

Фото counterpointresearch.com

Источник: counterpointresearch
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