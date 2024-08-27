Арестованный в Париже Дуров выдвинут на Нобелевскую премию

Дурову хотят присудить Нобелевку — соответствующее представление уже направлено в Нобелевский комитет. Автором обращения стал Константин Клименко — президент Дома БРИКС и по совместительству ректор Евразийского международного университета.

Клименко считает обвинения против Дурова абсурдными. Если следовать их логике, за использование кухонных ножей, которые становятся орудиями преступлений, нужно судить производителей.

Арест Дурова вызвал большой общественный резонанс, и к заявке присоединились представители других организаций и университетов. Ожидается, что скоро в Нобелевский комитет поступят сотни подобных обращений.