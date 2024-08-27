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Сегодня, 20:00

Арестованный в Париже Дуров выдвинут на Нобелевскую премию

Евгения Воскресенская
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Фото Константин Клименко, TG-канал

Дурову хотят присудить Нобелевку — соответствующее представление уже направлено в Нобелевский комитет. Автором обращения стал Константин Клименко — президент Дома БРИКС и по совместительству ректор Евразийского международного университета.

Клименко считает обвинения против Дурова абсурдными. Если следовать их логике, за использование кухонных ножей, которые становятся орудиями преступлений, нужно судить производителей.

Эммануэль Макрон. Макрон заявил, что арест Дурова во Франции не был политическим решением

Арест Дурова вызвал большой общественный резонанс, и к заявке присоединились представители других организаций и университетов. Ожидается, что скоро в Нобелевский комитет поступят сотни подобных обращений.

Источник: Московская Газета
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