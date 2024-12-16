Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 13:00

Apple пытается догнать Samsung: компания может выпустить складной айфон

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik

В Интернете появились слухи о том, что Apple готовит к выпуску складываемые iPhone и iPad в духе серии Samsung Galaxy Fold. Если верить изданию Wall Street Journal, то первым в продаже появится именно айфон — примерно в 2026 году.

iPhone. Айфоны позеленеют: показали возможный цвет iPhone 17 Pro

А вот Bloomberg утверждает, что главный приоритет компании — это именно «гигантский iPad» со складным экраном. Так или иначе, официальной информации нет ни об одном из этих устройств.

Источник: techcrunch.com
Читайте также
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Популярное видео
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В России сделали iPhone 16 Pro Max за 21 миллион рублей

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости