Apple пытается догнать Samsung: компания может выпустить складной айфон

В Интернете появились слухи о том, что Apple готовит к выпуску складываемые iPhone и iPad в духе серии Samsung Galaxy Fold. Если верить изданию Wall Street Journal, то первым в продаже появится именно айфон — примерно в 2026 году.

А вот Bloomberg утверждает, что главный приоритет компании — это именно «гигантский iPad» со складным экраном. Так или иначе, официальной информации нет ни об одном из этих устройств.