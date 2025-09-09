Apple представила iPhone 17. Главные подробности о новинке

Apple представила iPhone 17, и базовая модель получила апгрейд, которого ждали фанаты. Смартфон доступен в пяти цветах — лавандовом, голубом, чёрном, белом и шалфеевом. Теперь даже стартовая версия оснащена 120-герцовым дисплеем и керамическим стеклом, устойчивым к царапинам. За производительность отвечает процессор A19, способный тянуть игры в 120 FPS, а Always On Display позволяет видеть время и уведомления даже при заблокированном экране. Зарядка стала рекордно быстрой: половину батареи можно восполнить всего за 20 минут. Камеры также обновились: iPhone 17 получил телеобъектив на 48 МП и умеет снимать как вертикально, так и горизонтально без переворота устройства. Наконец, стандартный объём памяти увеличен до 256 ГБ.