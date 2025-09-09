9 сентября 2025, 22:25

Apple представила iPhone 17. Главные подробности о новинке

Алексей Буланов
iPhone 17.
Фото Apple

Apple представила iPhone 17, и базовая модель получила апгрейд, которого ждали фанаты. Смартфон доступен в пяти цветах — лавандовом, голубом, чёрном, белом и шалфеевом. Теперь даже стартовая версия оснащена 120-герцовым дисплеем и керамическим стеклом, устойчивым к царапинам. За производительность отвечает процессор A19, способный тянуть игры в 120 FPS, а Always On Display позволяет видеть время и уведомления даже при заблокированном экране. Зарядка стала рекордно быстрой: половину батареи можно восполнить всего за 20 минут. Камеры также обновились: iPhone 17 получил телеобъектив на 48 МП и умеет снимать как вертикально, так и горизонтально без переворота устройства. Наконец, стандартный объём памяти увеличен до 256 ГБ.

Читайте также
На окраине Киева произошел пожар на складах площадью 3 тыс. кв. м
Иэн Мачадо Гэрри: взял фамилию жены, шел без поражений до Рахмонова, вызвал на бой Махачева
«Зенит» со счетом 3:1 обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
Додик анонсировал приезд в Москву на военный парад 9 Мая
Кучеров обошел Макдэвида и возглавил гонку бомбардиров НХЛ
«Параллельный прыжок с Камилой репетировали 5 минут». Петросян и Валиева образовали на КПК восхитительный дуэт
Определены все пары плей-офф Западной конференции
Определены все пары плей-офф Западной конференции
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Apple выпустила самый тонкий телефон в мире. iPhone 17 Air имеет ширину всего 5,5 миллиметров

В сеть утекли подробности о PlayStation 6. У консоли будет производительность на уровне RTX 5090

