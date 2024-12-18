Apple перестанет выпускать в России новые фильмы — в будущем могут исчезнуть и подписки

Apple продолжает сворачивать деятельность в России — впервые с 2022 года. Как сообщает портал iPhones.ru, уже сейчас в российском AppleTV+ перестанут появляться определенные новые сериалы и фильмы — например, «Ущелье», которое выйдет в феврале.

Кроме того, в Apple Fitness+ перестанут появляться новые тренировки. Покупка приложений, пополнение баланса Apple ID и оформление подписок в России пока сохраняется, но в будущем может измениться и это.