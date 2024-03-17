Apple может отказаться от боковых кнопок — компания запатентовала кое-что интересное

Apple запатентовала сенсорную панель для боковых стенок iPhone и iPad.

Патент сенсорной боковой панели. Фото Соцсети

Возможно, что в будущем компания полностью откажется от кнопок на своих устройствах. Сенсорную панель можно будет настраивать под задачи пользователя.

Возможно, сенсоры, встроенные в боковые клавиши гаджетов, можно будет использовать для вывода кнопок управления и пользовательских интерфейсов, информацию о состоянии аккумулятора и прогноза погоды, для чего-то еще.