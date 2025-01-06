Apple копирует дизайн Xiaomi? Появились изображения iPhone 17 Pro

Многим интересно, как будет выглядеть следующий флагман от Apple и насколько его дизайн будет отличаться от того, к чему мы привыкли в предыдущих моделях. Один из проверенных инсайдеров поделился рендерами iPhone 17 Pro — надо отметить, они вселяют определенную надежду тем, кто жаждет перемен.

Инсайдер сообщил, что расположение модулей в блоке камер, по-видимому, сохранится, а вот размер, расположение вспышки и датчика LiDAR изменятся. Разумеется, это повлияет на внешний вид устройства — некоторые пользователи отметили, что на рендерах айфон напоминает смартфоны Poco, дочернего бренда Xiaomi.

Также есть шанс, что Apple разбавит довольно скучную цветовую палитру флагманов непривычными оттенками. Доверять этой информации безоговорочно не стоит — все-таки официальных заявлений от компании пока не поступало.