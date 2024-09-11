700 долларов и без дисковода? PlayStation 5 Pro вызвала волну хейта

«Отгремела» презентация PlayStation 5 Pro — и оставила после себя неприятный осадок. В Интернете появилось множество негативных комментариев от пользователей, которые недовольны ценовой политикой Sony.

«Интересно посмотреть на тех, кто окажется достаточно глуп, чтобы купить это», — ехидно отмечает один из комментаторов.

Функционал новой консоли привел игроков в недоумение: «700 долларов без дисковода и подставки. Это абсурдная цена. Лучше начать собирать ПК».

Другие сравнивают ценовую политику Sony и Apple: «Фанатики будут искать любой повод, чтобы обновиться, и это не более чем грабительство прямо в духе Apple».

Многие обратили внимание на то, что большинство игр, которые демонстрировали во время презентации, были старыми. В обновлении, по сути, не было такой уж необходимости — как отмечает один из комментаторов, «сейчас даже PS5 не используется в полной мере».

Возможно, Sony стоит пересмотреть свой подход и умерить аппетиты, иначе на фоне столь «удачного» анонса она рискует потерять больше, чем приобрести. «Я надеюсь, что Microsoft не уйдет с рынка консолей», — пишет один из геймеров, как бы намекая на наличие доступной альтернативы.