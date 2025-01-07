3D-телевизор от Samsung растягивается и пугает зрителей

В Лас-Вегасе проходит CES 2025 — глобальная выставка технологий, в рамках которой производители презентуют самые разные гаджеты будущего. Мероприятие продлится с 7 по 10 января, но уже сейчас особое внимание посетителей привлекло необычное устройство от Samsung.

Дело в том, что телевизор от Samsung оснащен дисплеем, который умеет растягиваться. На видео показано, как плоский экран надувается, словно пузырь. Велика вероятность, что в продажу устройство так и не поступит — скорее всего, компания просто решила продемонстрировать возможности новой технологии.