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Зинченко стал первым амбассадором нового футбольного симулятора UFL

00:26
Александр Зинченко. Фото Instagram
Александр Зинченко. Фото Instagram
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко объявил, что стал представителем нового футбольного симулятора UFL. Игрок сборной Украины стал первым официально представленным партнером игры среди футболистов.

«Кладу карты на стол. Сегодня я с гордостью объявляю о своем партнерстве с UFL — долгожданной игрой в жанре футбольных видеоигр. Показываю вам особый дизайн моей карты игрока. Как амбассадору франшизы мне не терпится рассказать больше о том, что такое «честная игра», так что следите за обновлениями», — написал Зинченко в Instagram.

Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован в среду, 25 августа.

Напомним, первым партнером UFL среди клубов стал английский «Вест Хэм». В Twitter игры уже были показаны скриншоты стадиона команды.

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Евгений Козинов все материалы автора

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