Зинченко стал первым амбассадором нового футбольного симулятора UFL
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко объявил, что стал представителем нового футбольного симулятора UFL. Игрок сборной Украины стал первым официально представленным партнером игры среди футболистов.
«Кладу карты на стол. Сегодня я с гордостью объявляю о своем партнерстве с UFL — долгожданной игрой в жанре футбольных видеоигр. Показываю вам особый дизайн моей карты игрока. Как амбассадору франшизы мне не терпится рассказать больше о том, что такое «честная игра», так что следите за обновлениями», — написал Зинченко в Instagram.
Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован в среду, 25 августа.
Напомним, первым партнером UFL среди клубов стал английский «Вест Хэм». В Twitter игры уже были показаны скриншоты стадиона команды.
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