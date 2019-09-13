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Жунинью сыграл за «Лион» против «Ливерпуля» в PES 2020

06:38
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Экс-полузащитник «Лиона» Жунинью, который теперь занимает пост спортивного директора клуба, попробовал новый футбольный симулятор eFootball PES 2020. 44-летний бразилец сыграл за родную команду против «Ливерпуля». Жена экс-футболиста опубликовала в Instagram соответствующую фотографию.

Стоит отметить, что «Лион» является партнером другого футбольного симулятора FIFA 20.

Напомним, «Лион» в этом сезоне на групповом турнире сыграет с «Зенитом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».

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