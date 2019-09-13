Жунинью сыграл за «Лион» против «Ливерпуля» в PES 2020
06:38
Экс-полузащитник «Лиона» Жунинью, который теперь занимает пост спортивного директора клуба, попробовал новый футбольный симулятор eFootball PES 2020. 44-летний бразилец сыграл за родную команду против «Ливерпуля». Жена экс-футболиста опубликовала в Instagram соответствующую фотографию.
Стоит отметить, что «Лион» является партнером другого футбольного симулятора FIFA 20.
Напомним, «Лион» в этом сезоне на групповом турнире сыграет с «Зенитом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».
Soir?e PES pour #Juninho : pic.twitter.com/5BmdDa0hQo— Inside Gones (@InsideGones) September 12, 2019