Жиго получит реалистичное лицо в PES 2021

Компания Konami уже на этой неделе выпустит футбольный симулятор eFootball PES 2021. Игра станет обновлением прошлогодней части — PES 2020.

По информации HFPM 1998, в новой части франшизы появится 141 новое фотореалистичное лицо игроков. Единственным представителем чемпионата России в этом списке является защитник «Спартака» Самюэль Жиго.

Напомним, релиз eFootball PES 2021 состоится 15 сентября на всех популярных платформах. Чемпионат России полностью представлен будет только в этом футсиме.