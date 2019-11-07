«Зенит» стал официальным партнером PES 2020
Официальный Twitter футбольного симулятора PES сообщает, что «Зенит» стал партнером игры. В PES 2020 будет добавлена модель стадиона сине-бело-голубых «Газпром Арена».
Пресс-служба «Зенита» также уточнила, что в числе легенд в PES 2020 появится Андрей Аршавин.
— Мы исключительно рады началу сотрудничества с «Зенитом», которое только подтверждает нашу заинтересованность в России, — приводит слова Йонаса Лигарда, старшего директора по управлению брендом и развитию бизнеса Konami пресс-служба «Зенита». — Впечатляющий список клубов, с которыми мы уже работаем, позволяет нам надеяться, что новое соглашение только подтвердит наше желание быть ближе к болельщикам во всем мире, и особенно там, где футбол продолжает развиваться.
#Зенит стал официальным партнером #PES2020 pic.twitter.com/HFg4XKAKSf— PES Russia Сommunity ?? (@winpescom) November 7, 2019
Сине-бело-голубые стали новыми партнерами @officialpes!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 7, 2019
Подробности: https://t.co/D8V96THhgz pic.twitter.com/JIk28JcJNP