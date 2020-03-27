«Зенит» проведет киберфутбольный матч с «Шальке»
17:15
«Зенит» проведет киберфутбольный матч с «Шальке-04». Товарищеская встреча между командами из Санкт-Петербурга и Гельзенкирхена состоится 29 марта, сообщает официальный сайт клуба.
#Шальке04Зенит: товарищеский киберфутбольный матч состоится 29 марта.— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 27, 2020
Все подробности: https://t.co/se9ulaMYt1 pic.twitter.com/EuyxooRTaE
Матч пройдет в формате 2 на 2. «Зенит» представят Константин Los.K.G Лось и Иван Vaipik Сердиенко. За немецкую команду сыграют Мехраб MeroMen Исмаилиан и Матиас MatzeGoool Винклер.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-03-27-zenit-provedet-kiberfutbolnyy-match-s-shalke-04.htm