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«Зенит» проведет киберфутбольный матч с «Шальке»

17:15
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«Зенит» проведет киберфутбольный матч с «Шальке-04». Товарищеская встреча между командами из Санкт-Петербурга и Гельзенкирхена состоится 29 марта, сообщает официальный сайт клуба.

Матч пройдет в формате 2 на 2. «Зенит» представят Константин Los.K.G Лось и Иван Vaipik Сердиенко. За немецкую команду сыграют Мехраб MeroMen Исмаилиан и Матиас MatzeGoool Винклер.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-03-27-zenit-provedet-kiberfutbolnyy-match-s-shalke-04.htm

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