Защитник «Динамо» Скопинцев вышел в финал Кубка Надежды с «Манчестер Сити»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев стал первым финалистом онлайн-турнира Кубок Надежды по FIFA 20.

«ПСЖ» под управлением Скопинцева выиграл у «Манчестер Сити», за который играл нападающий «Оренбурга» Артем Кулишев. Счет — 2:1.

В другом полуфинале Михаил Осинов («Ливерпуль») сыграет с Николаем Обольским («Ливерпуль»).

На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встречи Осинов — Обольский с комментариями ведущих. Начало — в 19.00. Итоги игрового дня мы подведем в студии.