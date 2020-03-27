Защитник «Динамо» Скопинцев вышел в финал Кубка Надежды с «Манчестер Сити»
17:57
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев стал первым финалистом онлайн-турнира Кубок Надежды по FIFA 20.
«ПСЖ» под управлением Скопинцева выиграл у «Манчестер Сити», за который играл нападающий «Оренбурга» Артем Кулишев. Счет — 2:1.
В другом полуфинале Михаил Осинов («Ливерпуль») сыграет с Николаем Обольским («Ливерпуль»).
На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встречи Осинов — Обольский с комментариями ведущих. Начало — в 19.00. Итоги игрового дня мы подведем в студии.