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Защитник «Динамо» Скопинцев вышел в финал Кубка Надежды с «Манчестер Сити»

17:57
Дмитрий Скопинцев и Артем Кулишев. Фото "СЭ" Сетка Кубка Надежды. Фото "СЭ"
Дмитрий Скопинцев и Артем Кулишев. Фото "СЭ"
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев стал первым финалистом онлайн-турнира Кубок Надежды по FIFA 20.

«ПСЖ» под управлением Скопинцева выиграл у «Манчестер Сити», за который играл нападающий «Оренбурга» Артем Кулишев. Счет — 2:1.

В другом полуфинале Михаил Осинов («Ливерпуль») сыграет с Николаем Обольским («Ливерпуль»).

На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встречи Осинов — Обольский с комментариями ведущих. Начало — в 19.00. Итоги игрового дня мы подведем в студии.

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