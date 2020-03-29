Защитник ЦСКА Магнуссон разгромно проиграл сопернику на турнире по FIFA 20

Защитник сборной Исландии и ЦСКА Хердур Магнуссон завершил участие в онлайн-турнире «Plan B» от «433». 27-летний футболист проиграл форварду «Хартс» Лиаму Бойсу со счетом 0:9 в 1/32 финала Кубка.

В турнире «Plan B» также приняли участие: Данил Круговой, Ромелу Лукаку, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Чиро Иммобиле, Гранит Джака.