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Защитник ЦСКА Магнуссон разгромно проиграл сопернику на турнире по FIFA 20

10:44
Хердур Магнуссон. Фото ПФК ЦСКА
Хердур Магнуссон. Фото ПФК ЦСКА
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Защитник сборной Исландии и ЦСКА Хердур Магнуссон завершил участие в онлайн-турнире «Plan B» от «433». 27-летний футболист проиграл форварду «Хартс» Лиаму Бойсу со счетом 0:9 в 1/32 финала Кубка.

В турнире «Plan B» также приняли участие: Данил Круговой, Ромелу Лукаку, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Чиро Иммобиле, Гранит Джака.

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