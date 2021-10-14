Яремчук вошел в команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила четвертую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число 23 игроков, получивших IF-карточки, вошел нападающий сборной Украины Роман Яремчук. 25-летний украинец в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Финляндии (2:1) отметился голом и голевой передачей.

International Break means some tasty in-forms. No ? necessary.#TOTW 4 is available now in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/xfdvEd2dEd — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 13, 2021

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.