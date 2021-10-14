Яремчук вошел в команду недели FIFA 22
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Компания EA Sports представила четвертую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число 23 игроков, получивших IF-карточки, вошел нападающий сборной Украины Роман Яремчук. 25-летний украинец в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Финляндии (2:1) отметился голом и голевой передачей.
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
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