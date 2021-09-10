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Вышел новый трейлер FIFA 22

00:34

В четверг, 9 сентября, на YouTube был опубликован новый трейлер футбольного симулятора FIFA 22. В ролике был показан обновленный режим уличного футбола Volta.

«Футбол Volta возвращается в FIFA 22 с еще большим чутьем на всем поле и новыми способами выразить свой стиль и общаться со своей командой на площадках для уличного футбола по всему миру», — говорится в описании ролика.

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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