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Впервые в истории сборная Украины будет представлена в игре FIFA

10 сентября 2021, 22:39
Сборная Украины в FIFA 22. Фото zbirna.ua
Сборная Украины в FIFA 22. Фото zbirna.ua
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В футбольном симуляторе FIFA 22 появится сборная Украины, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Украинская команда впервые будет представлена в киберфутбольной игре от EA Sport.

«Сборная Украины в FIFA 22 — это большой шаг вперед для популяризации электронного футбола в нашей стране! Теперь украинские поклонники серии симуляторов FIFA смогут играть за родную сборную», — сказал президент Украинской ассоциации электронного футбола Владислав Шовковский.

Также в симуляторе будут два украинских клуба — «Динамо» и «Шахтер». Украинская премьер-лига в нем пока не представлена.

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Евгений Петров все материалы автора

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