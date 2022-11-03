Влашич вошел в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила седьмую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В список игроков, получивших TOTW-карточку, вошел экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 25-летний хорват сделал голевую передачу в матче за «Торино» против «Милана» (2:1).

Команда недели FIFA 23. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 2 ноября.