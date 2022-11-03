Киберспорт
Киберфутбол
Главная
Киберспорт
Киберфутбол

Сегодня, 04:17

Влашич вошел в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Никола Влашич.
Фото Global Look Press

Компания EA Sports представила седьмую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В список игроков, получивших TOTW-карточку, вошел экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 25-летний хорват сделал голевую передачу в матче за «Торино» против «Милана» (2:1).

Команда недели FIFA 23. Фото Twitter
Команда недели FIFA 23.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 2 ноября.

Никола Влашич
ФК Торино
0
Читайте также
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова
Эрдоган сообщил об изменении позиции Шольца в сторону диалога с Путиным
Мошенники нашли способ списывать деньги с карт пользователей Wildberries
СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бакаев-младший — о кибертурнире футболистов: «Дзюбы в топ-10 нет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости