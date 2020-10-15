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Влашич вошел в команду недели FIFA 21

04:00
Никола Влашич забил гол. Фото Instagram
Никола Влашич забил гол. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 83 OVR получил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 23-летний хорват отметился забитым голом за сборную Хорватии в матче Лиги наций против Швеции (2:1). Уже после выхода команды недели хавбек забил в ворота Франции.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.

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