Влашич вошел в команду недели FIFA 21
04:00
Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 83 OVR получил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 23-летний хорват отметился забитым голом за сборную Хорватии в матче Лиги наций против Швеции (2:1). Уже после выхода команды недели хавбек забил в ворота Франции.
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.