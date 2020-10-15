Влашич вошел в команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 83 OVR получил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 23-летний хорват отметился забитым голом за сборную Хорватии в матче Лиги наций против Швеции (2:1). Уже после выхода команды недели хавбек забил в ворота Франции.

90 Sergio Ramos ?

88 ST Bobby Firmino ?

86 CB Kyle Walker ?



An international flavoured Team of the Week 3 is available in #FUT21 now. pic.twitter.com/mJVSiaSJJW — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 14, 2020

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.