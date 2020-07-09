Влашич вошел в команду недели FIFA 20

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич? получил специальную IF-карточку с рейтингом 84 OVR за матч 26-го тура чемпионата России против «Ахмата». В той игре он забил один гол.

The top performances from the week that was ?#TOTW40, available from 6 p.m. UK #FUT20 pic.twitter.com/BRfhqVjoW1 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 8, 2020

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.