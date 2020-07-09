Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Влашич вошел в команду недели FIFA 20

03:13
Никола Влашич. Фото Instagram
Никола Влашич. Фото Instagram
Теги:

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич? получил специальную IF-карточку с рейтингом 84 OVR за матч 26-го тура чемпионата России против «Ахмата». В той игре он забил один гол.

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир