Влашич вошел в команду недели FIFA 20
03:13
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич? получил специальную IF-карточку с рейтингом 84 OVR за матч 26-го тура чемпионата России против «Ахмата». В той игре он забил один гол.
Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.
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