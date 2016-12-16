Венсан "Vinch" Хоффман: "Постараюсь завоевать как можно больше трофеев для "Нанта"

Профессиональный игрок по дисциплине FIFA 17 Венсан "Vinch" Хоффман. подписавший контракт с футбольным клубом "Нант", выразил удовлетворение этим событием. По словам киберспортсмена, он постарается завоевать как можно больше трофеев для клуба.

– Для меня большая честь представлять "Нант", – приводит официальный сайт клуба слова Хоффмана. – Быть частью такого клуба – огромная возможность. Постараюсь завоевать для "Нанта" как можно больше трофеев. Хочу поблагодарить руководство клуба за великолепный прием и доверие.