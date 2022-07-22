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Сегодня, 15:37

В FIFA 23 не будет российских игроков и команд

Виктория Кравченко
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В FIFA 23 не будет российских клубов и сборной.

Стало известно, что в FIFA 23 не будет ни одного российского игрока или команды. EA Sports 20 июля рассказала о деталях игры и открыла предзаказ, сообщает Eurogamer.

Представители компании подчеркнули, что с марта 2022 года их позиция касаемо российских игроков и команд не изменилась — в FIFA 23 не будет ничего, что затрагивало бы Россию.

Ранее EA удалила российские клубы, сборную и различную атрибутику из FIFA 22. Можно ли будет купить новую часть игры в России — пока не сообщается. В настоящее время предзаказы в России недоступны.

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