В FIFA 22 появятся женские сборные Бельгии и Португалии
03:10
В новом футбольном симуляторе FIFA 22 будет увеличено количество женских сборных. По информации, опубликованной на официальном сайте EA Sports, в игре появятся национальные команды Бельгии и Португалии.
При этом отмечается, что женская сборная Японии из игры пропадет.
Напомним, в FIFA 21 было представлено уже 25 женских сборных.Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.
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