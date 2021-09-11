В FIFA 22 появятся женские сборные Бельгии и Португалии

В новом футбольном симуляторе FIFA 22 будет увеличено количество женских сборных. По информации, опубликованной на официальном сайте EA Sports, в игре появятся национальные команды Бельгии и Португалии.

При этом отмечается, что женская сборная Японии из игры пропадет.

Напомним, в FIFA 21 было представлено уже 25 женских сборных.

For the Women's National Teams in #FIFA22 there will be 2 new additions:



?? Belgium ?

?? Portugal ?



While ?? Japan won't feature in the next FIFA instalment. ? pic.twitter.com/miDuwx2YEa — FIFA Infinity (@FIFA_Infinity) September 10, 2021

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.