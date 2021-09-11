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В FIFA 22 появятся женские сборные Бельгии и Португалии

03:10
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В новом футбольном симуляторе FIFA 22 будет увеличено количество женских сборных. По информации, опубликованной на официальном сайте EA Sports, в игре появятся национальные команды Бельгии и Португалии.

При этом отмечается, что женская сборная Японии из игры пропадет.

Напомним, в FIFA 21 было представлено уже 25 женских сборных.

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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