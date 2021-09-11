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В FIFA 22 появятся четыре новых клуба

02:39
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Стали известны новые подробности футбольного симулятора FIFA 22. В категории команд «Остальной мир» появятся четыре новых клуба.

В игру добавят АПОЭЛ (Кипр), «Ференцварош» (Венгрия), «Хайдук» (Хорватия) и «Рексем» (Уэльс). Все эти клубы были подтверждены официально, однако спустя некоторое время информация про валлийский клуб была удалена с официального сайта игры.

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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