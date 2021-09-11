В FIFA 22 появятся четыре новых клуба
02:39
Стали известны новые подробности футбольного симулятора FIFA 22. В категории команд «Остальной мир» появятся четыре новых клуба.
В игру добавят АПОЭЛ (Кипр), «Ференцварош» (Венгрия), «Хайдук» (Хорватия) и «Рексем» (Уэльс). Все эти клубы были подтверждены официально, однако спустя некоторое время информация про валлийский клуб была удалена с официального сайта игры.
Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю