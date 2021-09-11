В FIFA 22 появятся четыре новых клуба

Стали известны новые подробности футбольного симулятора FIFA 22. В категории команд «Остальной мир» появятся четыре новых клуба.

В игру добавят АПОЭЛ (Кипр), «Ференцварош» (Венгрия), «Хайдук» (Хорватия) и «Рексем» (Уэльс). Все эти клубы были подтверждены официально, однако спустя некоторое время информация про валлийский клуб была удалена с официального сайта игры.

In #FIFA22 there will be 4 new clubs in Rest of the World:



?? Apoel FC

?? Ferencv?rosi TC

?? Hajduk Split

??? Wrexham AFC



All confirmed! ? pic.twitter.com/iCsbT83PBW — FIFA Infinity (@FIFA_Infinity) September 10, 2021

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.