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В FIFA 21 почтили память Марадоны

07:17
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Разработчики футбольного симулятора FIFA 21 решили почтить память легендарного Диего Марадоны. Каждому пользователю в режиме Ultimate Team предоставили флаг для стадиона с изображением аргентинца и футболку сборной Аргентины.

Напомним, на этой неделе Диего Марадона умер. Ему было 60 лет. Церемония прощания прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Похоронили аргентинца на частном кладбище рядом с родителями.

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