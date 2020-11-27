В FIFA 21 почтили память Марадоны
07:17
Разработчики футбольного симулятора FIFA 21 решили почтить память легендарного Диего Марадоны. Каждому пользователю в режиме Ultimate Team предоставили флаг для стадиона с изображением аргентинца и футболку сборной Аргентины.
Напомним, на этой неделе Диего Марадона умер. Ему было 60 лет. Церемония прощания прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Похоронили аргентинца на частном кладбище рядом с родителями.
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