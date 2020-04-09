В FIFA 20 в день рождения Акинфеева добавлена специальная карточка вратаря

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Однако из-за паузы в чемпионатах в связи с пандемией коронавируса были добавлены карточки команды недели из прошлых частей FIFA. Состав получил название «Команда недели в моменте».

Специальную карточку с общим рейтингом 83 OVR получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Примечателен тот факт, что выход новой команды недели состоялся в день рождения российского вратаря.